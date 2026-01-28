Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Langfristige Investition
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biomarin Pharmaceutical-Anteile bei 83,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,203 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.01.2026 68,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,85 USD belief. Das entspricht einem Minus von 31,63 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!