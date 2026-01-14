NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Biomarin Pharmaceutical-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,81 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hat, hat nun 15,672 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 865,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,49 Prozent verringert.

Biomarin Pharmaceutical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at