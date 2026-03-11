NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Biomarin Pharmaceutical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,419 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 60,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,62 Prozent.

Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 11,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at