Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Frühe Investition
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,04 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,759 Biomarin Pharmaceutical-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 639,46 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 13.10.2026 auf 54,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,05 Prozent verkleinert.
Am Markt war Biomarin Pharmaceutical jüngst 10,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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