NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Biomarin Pharmaceutical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Biomarin Pharmaceutical-Anteile 85,07 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 117,550 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (60,35 USD), wäre die Investition nun 7 094,16 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,06 Prozent.

Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 11,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at