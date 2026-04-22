NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.04.2021 wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 79,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investierten, hätten nun 1,255 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 54,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,53 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 31,47 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Biomarin Pharmaceutical eine Marktkapitalisierung von 10,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at