Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Profitable Biomarin Pharmaceutical-Anlage?
|
15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 79,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,257 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Aktien wären am 14.07.2026 73,70 USD wert, da der Schlussstand 58,64 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,30 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 11,44 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!