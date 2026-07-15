NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 79,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,257 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Aktien wären am 14.07.2026 73,70 USD wert, da der Schlussstand 58,64 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,30 Prozent.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 11,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at