Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Biomarin Pharmaceutical-Anlage im Blick
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Biomarin Pharmaceutical-Aktie statt. Der Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers betrug an diesem Tag 75,39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investierten, hätten nun 13,264 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie auf 69,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 922,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,75 Prozent verringert.
Biomarin Pharmaceutical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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