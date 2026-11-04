Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Biomarin Pharmaceutical-Anlage unter der Lupe
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet
Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83,37 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,995 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Aktien wären am 03.11.2026 667,63 USD wert, da der Schlussstand 55,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,24 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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