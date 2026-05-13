NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 93,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,065 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 52,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,70 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 10,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at