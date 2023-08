NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Blackbaud eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Blackbaud-Aktien gewesen.

Am 21.08.2022 wurde das Blackbaud-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 56,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,734 Blackbaud-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 272,57 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 18.08.2023 auf 71,76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 27,26 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 3,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at