NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Blackbaud-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Blackbaud-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,467 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 45,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32,70 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Blackbaud betrug jüngst 2,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at