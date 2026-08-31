Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Profitabler Blackbaud-Einstieg?
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,435 Blackbaud-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,77 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 28.08.2026 auf 48,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,23 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 2,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
Analysen zu Blackbaud Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|41,40
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.