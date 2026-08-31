NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Blackbaud eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,435 Blackbaud-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,77 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 28.08.2026 auf 48,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,23 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 2,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at