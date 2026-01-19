Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

Profitables Blackbaud-Investment? 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Blackbaud-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Blackbaud-Anteile an diesem Tag 63,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,649 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868,23 USD wert. Damit wäre die Investition 13,18 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

