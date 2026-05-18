NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Blackbaud-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,690 Blackbaud-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 30,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,15 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 47,85 Prozent.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich jüngst auf 1,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at