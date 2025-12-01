Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Investmentbeispiel
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 01.12.2015 wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Blackbaud-Papier an diesem Tag 62,11 USD wert. Bei einem Blackbaud-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,100 Blackbaud-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 907,74 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 28.11.2025 auf 56,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -9,23 Prozent.
Blackbaud erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Blackbaud Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|48,20
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.