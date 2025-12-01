NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Blackbaud-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.12.2015 wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Blackbaud-Papier an diesem Tag 62,11 USD wert. Bei einem Blackbaud-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,100 Blackbaud-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 907,74 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 28.11.2025 auf 56,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -9,23 Prozent.

Blackbaud erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at