NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, hätte er nun 178,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 48,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 604,61 USD wert. Mit einer Performance von -13,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Blackbaud war somit zuletzt am Markt 2,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at