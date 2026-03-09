Blackbaud Aktie
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, hätte er nun 178,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 48,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 604,61 USD wert. Mit einer Performance von -13,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Blackbaud war somit zuletzt am Markt 2,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
