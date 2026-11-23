Wer vor Jahren in Blackbaud eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 23.11.2021 wurde die Blackbaud-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 80,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,240 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 60,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,43 Prozent.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich jüngst auf 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at