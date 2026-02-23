NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Blackbaud-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 1,792 Blackbaud-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,05 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 20.02.2026 auf 49,13 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at