Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Blackbaud-Anlage im Blick
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren bedeutet
Am 06.04.2023 wurde die Blackbaud-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 67,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Blackbaud-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,473 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 56,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,03 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 43,98 Prozent.
Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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