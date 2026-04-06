NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.04.2023 wurde die Blackbaud-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 67,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Blackbaud-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,473 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 56,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,03 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 43,98 Prozent.

Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at