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Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Rentable Blackbaud-Anlage? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Blackbaud eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 67,48 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,192 Blackbaud-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 37,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 557,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,43 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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