Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Profitable Blackbaud-Investition?
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht
Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,10 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,129 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Blackbaud-Papiere wären am 27.02.2026 734,34 USD wert, da der Schlussstand 48,54 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,57 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 2,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
Analysen zu Blackbaud Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|42,00
|2,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.