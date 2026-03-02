NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,10 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,129 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Blackbaud-Papiere wären am 27.02.2026 734,34 USD wert, da der Schlussstand 48,54 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,57 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 2,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at