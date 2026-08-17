Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Rentables Blackbaud-Investment?
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 63,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 15,803 Blackbaud-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 45,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,49 Prozent.
Jüngst verzeichnete Blackbaud eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Blackbaud Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|38,00
|-3,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.