Blackbaud Aktie

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WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Rentables Blackbaud-Investment? 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Blackbaud gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 63,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 15,803 Blackbaud-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 45,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,49 Prozent.

Jüngst verzeichnete Blackbaud eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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