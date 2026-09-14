NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie Anlegern gebracht.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 69,60 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 143,678 Blackbaud-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 45,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 534,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,66 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at