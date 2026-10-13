BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|BlackBerry-Investmentbeispiel
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das BlackBerry-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,86 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die BlackBerry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 014,199 BlackBerry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 890,47 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Anteils am 09.10.2026 auf 12,71 CAD belief. Das entspricht einer Zunahme von 28,90 Prozent.
Der Marktwert von BlackBerry betrug jüngst 7,45 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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