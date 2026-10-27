BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Langfristige Investition
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das BlackBerry-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die BlackBerry-Aktie bei 4,72 CAD. Bei einem BlackBerry-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 211,864 BlackBerry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (12,89 CAD), wäre das Investment nun 2 730,93 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,09 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 7,56 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackBerry Ltd
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.at)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu BlackBerry Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BlackBerry Ltd
|8,54
|4,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.