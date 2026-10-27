NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in BlackBerry eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das BlackBerry-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die BlackBerry-Aktie bei 4,72 CAD. Bei einem BlackBerry-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 211,864 BlackBerry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (12,89 CAD), wäre das Investment nun 2 730,93 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,09 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 7,56 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at