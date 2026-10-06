NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.10.2021 wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen BlackBerry-Anteile an diesem Tag bei 11,82 CAD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CAD in die BlackBerry-Aktie investierten, hätten nun 84,602 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 12,94 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 094,75 CAD wert. Mit einer Performance von +9,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BlackBerry war somit zuletzt am Markt 7,59 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at