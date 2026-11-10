BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|BlackBerry-Anlage unter der Lupe
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 9,66 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,352 BlackBerry-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 134,47 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,99 CAD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,47 Prozent.
BlackBerry wurde am Markt mit 7,23 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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