BlackBerry Aktie

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WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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BlackBerry-Anlage unter der Lupe 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 9,66 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,352 BlackBerry-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 134,47 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,99 CAD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,47 Prozent.

BlackBerry wurde am Markt mit 7,23 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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