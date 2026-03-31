NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,54 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 94,877 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 416,51 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,35 Prozent.

BlackBerry war somit zuletzt am Markt 2,60 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at