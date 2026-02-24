BlackBerry Aktie
24.02.2026
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet
Am 24.02.2021 wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die BlackBerry-Aktie an diesem Tag bei 14,15 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 706,714 BlackBerry-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,55 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 3 215,55 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,84 Prozent verringert.
BlackBerry war somit zuletzt am Markt 2,69 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
