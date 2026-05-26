BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Lukrativer BlackBerry-Einstieg?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 26.05.2016 wurde die BlackBerry-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 13,947 BlackBerry-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (7,91 USD), wäre die Investition nun 110,32 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 10,32 Prozent gleich.
Der Marktwert von BlackBerry betrug jüngst 4,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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