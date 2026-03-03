BlackBerry Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren verloren
BlackBerry-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,49 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,533 BlackBerry-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 44,14 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,63 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 55,86 Prozent vermindert.
BlackBerry war somit zuletzt am Markt 2,73 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
