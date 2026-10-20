NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackBerry-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,42 CAD. Wer vor 1 Jahr 100 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hat, hat nun 15,576 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,75 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Anteils am 19.10.2026 auf 11,54 CAD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79,75 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BlackBerry bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at