NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.11.2015 wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,84 CAD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,163 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,96 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Papiers am 10.11.2025 auf 6,49 CAD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,04 Prozent eingebüßt.

Alle BlackBerry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,78 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

