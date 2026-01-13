NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen BlackBerry-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

BlackBerry-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,68 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 760,563 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackBerry-Aktie auf 5,57 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 806,34 CAD wert. Mit einer Performance von -1,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,15 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at