10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,05 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 165,289 BlackBerry-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 780,17 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,72 CAD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,98 Prozent.
BlackBerry wurde am Markt mit 2,78 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
