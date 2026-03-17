BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Frühes Investment
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,09 CAD wert. Bei einem Investment von 10 000 CAD in BlackBerry-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 964,637 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 4,52 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 880,16 CAD wert. Die Abnahme von 10 000 CAD zu 8 880,16 CAD entspricht einer negativen Performance von 11,20 Prozent.
BlackBerry wurde am Markt mit 2,68 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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