NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: Wäre eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die BlackBerry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93,809 BlackBerry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,69 USD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 13.07.2026 auf 10,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,47 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 6,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at