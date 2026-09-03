NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die BOK Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 69,33 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 14,424 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (136,12 USD), wäre die Investition nun 1 963,36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 96,34 Prozent.

Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at