NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BOK Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 60,91 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,418 BOK Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.06.2026 2 160,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116,06 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BOK Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 7,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at