NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden BOK Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 90,54 USD wert. Bei einem BOK Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,045 BOK Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 141,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 563,40 USD wert. Mit einer Performance von +56,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at