BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

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Frühes Investment 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BOK Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BOK Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 83,18 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 120,221 BOK Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 873,05 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 19.08.2026 auf 140,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,73 Prozent.

Der Börsenwert von BOK Financial belief sich zuletzt auf 8,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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