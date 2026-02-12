NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden BOK Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 82,62 USD wert. Bei einem BOK Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 121,036 BOK Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 135,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 407,65 USD wert. Mit einer Performance von +64,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at