NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen BOK Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit BOK Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BOK Financial-Aktie betrug an diesem Tag 101,14 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,989 BOK Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,76 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Papiers am 15.07.2026 auf 139,33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte BOK Financial einen Börsenwert von 8,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at