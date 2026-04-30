NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 83,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das BOK Financial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,923 BOK Financial-Anteilen. Die gehaltenen BOK Financial-Papiere wären am 29.04.2026 1 576,96 USD wert, da der Schlussstand 132,26 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 57,70 Prozent.

Der Marktwert von BOK Financial betrug jüngst 8,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at