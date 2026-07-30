NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.07.2021 wurde die BOK Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 84,01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,033 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BOK Financial-Papiers auf 141,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 799,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,99 Prozent zugenommen.

BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at