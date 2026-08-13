NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.

BOK Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 105,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,487 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 144,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37,35 Prozent.

BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at