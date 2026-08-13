BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|BOK Financial-Investment
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr eingefahren
BOK Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 105,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,487 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 144,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37,35 Prozent.
BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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