NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BOK Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 102,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,972 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 118,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,72 Prozent zugenommen.

Am Markt war BOK Financial jüngst 7,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at