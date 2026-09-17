BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|BOK Financial-Performance
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BOK Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 83,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,198 BOK Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BOK Financial-Aktien wären am 16.09.2026 159,18 USD wert, da der Schlussstand 132,82 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,18 Prozent gesteigert.
Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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