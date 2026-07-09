NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das BOK Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 61,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das BOK Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 163,613 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 149,87 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Papiers am 08.07.2026 auf 135,38 USD belief. Mit einer Performance von +121,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war BOK Financial zuletzt 8,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at